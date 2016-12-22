В ДНР рассказали о гибели Захарченко от ранения в голову

Непосредственной причиной смерти главы ДНР Александра Захарченко стала черепно-мозговая травма, полученная при взрыве. Об этом сообщают источники агентств «РИА Новости» и «Интерфакс» в правительстве и правоохранительных службах ДНР.
«Глава ДНР скончался от тяжелого ранения в голову. Взрывом повреждена большая площадь. Данное ранение несовместимо с жизнью», — сообщил собеседник «РИА Новости».
Собеседник «Интерфакса» подтвердил, что в результате взрыва также пострадали два человека, одним из которых был министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев (Ташкент). Министр получил тяжелые ранения и был госпитализирован.
Александр Захарченко, возглавлявший самопровозглашенную республику с 2014 года, погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» на улице Пушкина в Донецке. По данным «Интерфакса», правоохранительные органы ДНР задержали подозреваемых в убийстве Захарченко. Собеседник агентства назвал их «украинскими диверсантами». Причастность Киева к убийству Захарченко не исключил российский МИД. Служба безопасности Украины полагает, что Захарченко мог стать жертвой криминальных разборок или был ликвидирован российскими спецслужбами.