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Власти назвали число претендующих на льготу по пенсии многодетных матерей
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Власти назвали число претендующих на льготу по пенсии многодетных матерей
Пенсионная реформа, 17:31
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Власти назвали число претендующих на льготу по пенсии многодетных матерей

​После 2024 года число многодетных матерей, которые смогут претендовать на досрочный выход на пенсию в соответствии с предложением президента Владимира Путина, достигнет 2,5 млн человек. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на пресс-конференции, сообщает корреспондент РБК.

По словам вице-премьера, если до 2024 года на досрочный выход на пенсию смогут претендовать 127 тыс. женщин, то после — уже 2,5 млн, что приведет к увеличению расходов государства на данные цели. «В периоде шести лет расходы составляют 29,5 млрд руб., а за границами уже 2024 года, до 2035 года включительно, эти цифры оцениваются в 815 млрд руб.», — сказала Голикова.

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Ранее вице-премьер заявила, что возможность женщинам выйти не в 63, как это было в первоначальном проекте пенсионной реформы, а в 60 лет, как предложил президент, будет стоить бюджету 3,6 трлн руб. Другие меры по смягчению пенсионной реформы, озвученные Путиным, по мнению Голиковой обойдутся бюджету еще примерно в 756 млрд руб.

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О необходимости пенсионной реформы ранее заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он утверждал, что возраст выхода на пенсию необходимо повысить с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.

29 августа Путин выступил с обращением о смягчении пенсионной реформы. В частности, женщины с тремя детьми, согласно инициативе президента, получат возможность выйти на пенсию ​на три года раньше срока, с четырьмя детьми — на четыре года раньше. Имеющая пять и более детей женщина сможет уйти на пенсию в 50 лет.

Теги: пенсионная реформа , Татьяна Голикова
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