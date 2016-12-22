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Путин предложил разрешить многодетным матерям досрочно выходить на пенсию
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Путин предложил разрешить многодетным матерям досрочно выходить на пенсию
Пенсионная реформа, 12:50
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Путин предложил разрешить многодетным матерям досрочно выходить на пенсию

Президент Владимир Путин предложил предоставить многодетным матерям право выходить на пенсию досрочно. Об этом он заявил во время телеобращения к россиянам.

Глава государства, в частности, предложил для тех женщин, у которых трое детей, выйти на пенсию на три года раньше, для тех, у кого четверо, — на четыре. «А для женщин, у которых пять и более детей, все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет», — заметил Путина.

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Также он отметил, что в проекте закона о пенсионной реформе предлагается повысить возраст выхода на пенсию мужчин на пять лет, а для женщин на 8 — до 63 лет. «Так не пойдет, конечно. Это неправильно», — сказал Путин. Он отметил, что в России к женщинам «особое и бережное» отношение. Российский лидер отметил, что российские женщины не только работают, но «на них, как правило» весь дом, и они еще заботятся о семье, воспитывают детей и внуков.

В связи с этим российский лидер подчеркнул, что возраст выхода на пенсию для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Путин предложил уменьшить повышение пенсионного возраст для женщин с восьми до пяти лет.

Теги: Владимир Путин , пенсионная реформа , Пенсия
Главное
Путин объявил о смягчении пенсионной реформы Политика
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