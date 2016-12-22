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Суд оставил Апфельбаум под домашним арестом до октября
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Суд оставил Апфельбаум под домашним арестом до октября
Дело Серебренникова, 12:54
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Суд оставил Апфельбаум под домашним арестом до октября

Басманный суд Москвы продлил до 19 октября срок домашнего ареста экс-руководителя департамента господдержки искусства Минкультуры Софьи Апфельбаум (на момент задержания — директор Российского академического молодежного театра). Об этом сообщает ТАСС.

«Ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Апфельбаум удовлетворить», — заявил судья.

16 августа Мосгорсуд продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову до 19 сентября.

Апфельбаум назвала неправильную парковку своим «самым страшным грехом»
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Апфельбаум, Серебренникова и других фигурантов «дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении 133 млн руб., которые были выделены Министерством культуры из бюджета на проект «Платформа» в 2011–2014 годах.

По делу также проходят бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин, экс-генпродюсер «Седьмой студии» и бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, а также продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова, находящаяся в розыске.

Теги: Софья Апфельбаум , продление ареста , Басманный суд , «Седьмая студия» , Кирилл Серебренников ...
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