Суд оставил Серебренникова под домашним арестом до сентября

Мосгорсуд продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову до 19 сентября, сообщает корреспондент РБК.
«Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Серебренникова меру пресечения в виде домашнего ареста до 19 сентября», — огласил решение судья Андрей Гуров.
«Седьмая студия» — организация, основанная режиссером, художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым. Бывшие сотрудники организации обвиняются в хищении 133 млн руб., которые были получены в 2011–2014 годах на проект по популяризации современного искусства «Платформа».
По делу проходят Серебренников, бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер Нина Масляева, экс-руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры Софья Апфельбаум (на момент задержания — директор Российского академического молодежного театра) и бывший генпродюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова. Масляева — единственная из обвиняемых, кто признал свою вину. Всего по «делу «Седьмой студии» набралось материалов на 258 томов.