Апфельбаум назвала неправильную парковку своим «самым страшным грехом»

Директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, проходящая по делу режиссера Кирилла Серебренникова, назвала своим самым тяжелым нарушением неправильную парковку. Об этом Апфельбаум сказала на заседании Басманного суда, где рассматривался вопрос о продлении для нее домашнего ареста, передает «РИА Новости».
Суд постановил продлить срок ареста директора РАМТ до 19 апреля 2018 года.
«До моего задержания я считала своим самым страшным грехом штраф за неправильную парковку. Я невиновна и буду доказывать это», — сказала Апфельбаум.
Директор РАМТ добавила, что из трех директоров «Платформы» допрашивают и подозревают только ее. «Меня, видимо, взяли, потому что я занимаюсь театрами. Скоро, видимо, диплом ГИТИСа станет доказательством вины», — заключила Апфельбаум.
Апфельбаум по 2014 год работала главой департамента государственной поддержки искусства Минкультуры, после чего возглавила РАМТ. Ей вменяется хищение 68 млн руб., выделенных из госбюджета продюсерской компании Кирилла Серебренникова «Седьмая студия», так как ее подписи стоят на соглашениях о субсидиях.
По версии следователей, руководители «Седьмой студии» выводили бюджетные средства на счета фирм-однодневок и обналичивали счета, затем Серебренников «распределял их» между участниками схемы. 27 октября суд отправил Апфельбаум под домашний арест на два месяца. Сама Апфельбаум свою вину не признает.