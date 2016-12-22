КНДР и Южная Корея утвердили место и время нового совместного саммита

Представители Южной и Северной Кореи по результатам подготовительной встречи приняли решение о времени и месте проведения нового межкорейского саммита, сообщает агентство Yonhap.

«Мы договорились провести межкорейский саммит в сентябре в Пхеньяне», — цитирует агентство совместное заявление двух сторон.

Как пишет Yonhap, председатель Комитета по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон, возглавляющий на консультациях делегацию КНДР, отметил, что стороны уже договорились о дате, но решили ее пока не называть.

​Встреча делегаций двух Корей прошла в населенном пункте Панмунджом в демилитаризованной зоне. На ней обсуждались пути осуществления договоренностей, достигнутых на саммите северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Вторым ключевым вопросом была организация второй по счету встречи глав двух государств. Решение подготовить вторую встречу утвердилось после успешной встречи американского президента Дональда Трампа и Ким Чен Ына в июне в Сингапуре.

Предыдущая, первая встреча двух глав государств и вторая в истории встреча лидеров Северной и Южной Корей прошла в конце апреля 2018 года. Тогда стороны заявили о намерении заключить мирный договор и также добиться полного удаления ядерного оружия с территории Корейского полуострова. Пхеньян и Сеул решил сосредоточиться на воссоединении разлученных с 1953 года семей, модернизации и объединении автомобильных и железных дорог в транспортном коридоре между Сеулом и Синыйджу. Наконец, КНДР и Южная Корея заявили о намерении демилитаризовать зону в Желтом море и начать ее совместное экономическое использование. Кроме того, неофициально Ким Чен Ын пригласил Мун Чжэ Ина на следующую встречу в своей столице, однако до сегодняшнего дня это не было закреплено документально.