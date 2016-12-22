Трамп заявил о недопустимости цензуры в Twitter и Facebook

Крупные социальные сети, в том числе Facebook и Twitter не должны выбирать, что нельзя показывать людям и «заглушать» консерваторов, заявил президент США Дональд Трамп на выступлении в штате Индиана, передает Reuters.
«Мы не позволим корпорациям заглушать консервативные голоса», — сказал он, подчеркнув, что однажды под угрозой цензуры могут оказаться и те, кто выражает другое мнение.
По словам Трампа, он дал понять, что США не потерпят политической цензуры, включения в «черные списки» и подтасованных результатов в поисковой выдаче.
Ранее президент США уже выступал с критикой Facebook и Twitter, которые стали сами регулировать публикуемый в них контент. В частности, 22 августа он обвинил компанию Google в том, что по запросу «Trump news» в ее поисковике показывают только «фейковые новости». В ответ в Google сказали, что не делали ничего для подтасовки результатов в пользу той или иной политической идеологии.
Во время общения с журналистами в Белом доме 30 августа, Трамп заявил, что Google, Facebook и Twitter пытаются «заставить молчать» большую часть американцев. По словам президента США, такие действия могут быть незаконными.