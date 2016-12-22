Трамп счел опасным автономное управление контентом со стороны соцсетей

Президент США Дональд Трамп назвал «очень опасными» действия социальных сетей, которые самостоятельно регулируют контент. Об этом американский лидер сказал в интервью агентству Reuters.

Отвечая на вопрос о том, как он относится к тому, что Facebook и Twitter сами регулируют контент, Трамп сказал, что это «очень опасно».

Reuters отмечает, что в последнее время социальные сети часто подвергались критике за то, как они борются с возможной иностранной пропагандой. В частности, YouTube и Facebook критиковали за удаление контента сайта InfoWars и публикаций его основателя Алекса Джонса.

Руководители видеохостинга и соцсети объясняли свои действия тем, что Джонс якобы разжигает рознь в обществе, однако какими-либо законами они не апеллировали, а лишь ссылались на свои внутренние правила публикации информации.