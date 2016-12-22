ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 69,06 67,33 EUR Нал. 80,51 78,67 USD Бирж. 68,24 +0,30 EUR Бирж. 79,63 +0,04 USD ЦБ. 68,08 -0,06 EUR ЦБ. 79,68 +0,12 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6951,03 -102,87 IMOEX 2330,92 -0,75% RTSI 1075,55 -0,87% Brent 77,44 +1,22% DJIA 25986,92 -0,53% Nasdaq 8088,36 -0,26%
В Twitter решили ужесточить правила размещения политической рекламы в США
Лента новостей
В США рассекретили расшифровку разговоров Ельцина с Клинтоном о Путине 02:46, Политика В Twitter решили ужесточить правила размещения политической рекламы в США 02:40, Технологии и медиа Генконсул России обвинил США в «фактическом» прекращении выдачи виз 02:06, Политика Россия передала ОЗХО данные о возможной провокации с химоружием в Сирии 01:36, Политика Песков не исключил трех встреч Путина и Трампа до конца года 01:17, Политика Россия заблокировала в Совбезе ООН доклад по санкциям против КНДР 01:09, Политика Трамп назвал «недостаточно хорошим» предложение ЕС о пошлинах 00:46, Политика Bloomberg узнал о планах Трампа ввести новые пошлины против Китая 00:27, Политика Трамп назвал условие выхода США из ВТО 00:15, Политика Режиссеры и продюсеры попросили Минкультуры сохранить команду Фонда кино 00:13, Общество МГУ возглавил рейтинг ведущих евразийских университетов 00:02, Общество Новый раскол: что будет означать автокефалия украинской церкви 00:02, Политика Минфин рассказал о механизмах привлечь 8 трлн руб. инвестиций 00:02, Экономика ЦБ впервые не раскрыл доходность инвестирования пенсионных накоплений 00:01, Финансы В Нидерландах отменили конкурс карикатур на пророка Мухаммеда 00:01, Политика Голикова пообещала вернуться к идее отдельного закона о молодежи 30 авг, 23:52, Общество В Торонто из-за стрельбы эвакуировали торговый центр 30 авг, 23:31, Общество ВМС Великобритании показали фото российского военного корабля в Ла-Манше 30 авг, 23:19, Политика Ходорковский показал переписку с Захаровой о погибших в ЦАР журналистах 30 авг, 23:12, Общество Второй аналитик за месяц предрек доллар дороже ₽75 30 авг, 22:42, Экономика С чистого листа: новым владельцем Forbes стал бизнесмен из Дагестана 30 авг, 22:36, Технологии и медиа «Зенит» вышел в групповой этап Лиги Европы 30 авг, 22:30, Спорт Reuters узнал о проблемах при тестах новой системы блокировки Telegram 30 авг, 22:27, Технологии и медиа «Газпром-Медиа» не отказался от иска к «Яндексу» после удаления ссылок 30 авг, 22:21, Технологии и медиа ВГТРК оставит студии оркестрам в Доме звукозаписи после жалобы Добродееву 30 авг, 21:55, Общество Экс-гендиректор Wikimart арестован за растрату 30 авг, 21:42, Общество Госдеп призвал Россию не преследовать украинские суда в Азовском море 30 авг, 21:35, Политика УЕФА назвал имя лучшего футболиста сезона 30 авг, 21:22, Спорт
В Twitter решили ужесточить правила размещения политической рекламы в США
Технологии и медиа, 02:40
0
В Twitter решили ужесточить правила размещения политической рекламы в США

Чтобы разместить политическую рекламу в социальной сети Twitter, ее заказчику из США будет необходимо пройти сертификацию, после которой пользователи смогут видеть, кто оплатил рекламные материалы, говорится в блоге Twitter.

Изменения коснутся только США. Речь идет о рекламных материалах, в которых упоминаются выборы или участвующие в них кандидаты. «Цель этого правила — предоставить общественности большую прозрачность в рекламе, которая направлена на изменение позиции людей в вопросах, способных повлиять на результаты выборов», — заявили в Twitter.

Кроме того, дополнительная сертификация потребуется для публикации рекламных постов о законодательных вопросах, представляющих национальное значение. В Twitter пояснили, что к данной категории относятся вопросы абортов, гражданских прав, изменения климата, оружия, иммиграции, нацбезопасности, а также налогов и торговли.

Топ-менеджеры Facebook и Twitter выступят в разведкомитете США
Политика

Необходимость сертификации в компании объяснили необходимостью показать пользователям, кто заказал рекламу. Для того, чтобы получить разрешение на ее публикацию, заказчику будет необходимо подтвердить свою личность и доказать, что он находится в США.

Новые правила начнут действовать для пользователей и компаний из США с 30 сентября. После этой даты Twitter прекратит публикацию рекламы, заказчики которой не прошли сертификацию.

Исключение соцсеть предоставит для СМИ, которые попадают под определенные критерии. В частности, ежемесячно на сайт такого издания должны заходить не меньше 200 тыс. уникальных пользователей из США.

Главное
В США рассекретили расшифровку разговоров Ельцина с Клинтоном о Путине Политика
Материалы по теме
Топ-менеджеры Facebook и Twitter выступят в разведкомитете США Политика
Instagram введет функцию верификации аккаунтов Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter