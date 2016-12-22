В Twitter решили ужесточить правила размещения политической рекламы в США

Чтобы разместить политическую рекламу в социальной сети Twitter, ее заказчику из США будет необходимо пройти сертификацию, после которой пользователи смогут видеть, кто оплатил рекламные материалы, говорится в блоге Twitter.

Изменения коснутся только США. Речь идет о рекламных материалах, в которых упоминаются выборы или участвующие в них кандидаты. «Цель этого правила — предоставить общественности большую прозрачность в рекламе, которая направлена на изменение позиции людей в вопросах, способных повлиять на результаты выборов», — заявили в Twitter.

Кроме того, дополнительная сертификация потребуется для публикации рекламных постов о законодательных вопросах, представляющих национальное значение. В Twitter пояснили, что к данной категории относятся вопросы абортов, гражданских прав, изменения климата, оружия, иммиграции, нацбезопасности, а также налогов и торговли.

Необходимость сертификации в компании объяснили необходимостью показать пользователям, кто заказал рекламу. Для того, чтобы получить разрешение на ее публикацию, заказчику будет необходимо подтвердить свою личность и доказать, что он находится в США.

Новые правила начнут действовать для пользователей и компаний из США с 30 сентября. После этой даты Twitter прекратит публикацию рекламы, заказчики которой не прошли сертификацию.

Исключение соцсеть предоставит для СМИ, которые попадают под определенные критерии. В частности, ежемесячно на сайт такого издания должны заходить не меньше 200 тыс. уникальных пользователей из США.