Трамп пообещал не увольнять генпрокурора США до выборов в ноябре

Генпрокурор США Джефф Сешнс сохранит свою должность по меньшей мере до «промежуточных выборов», которые пройдут в ноябре, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Bloomberg.

Трамп отметил, что ставит под вопрос деятельность генпрокурора США и отказался отвечать, продолжит ли Сешнс работать на этом посту после ноябрьских выборов. Президент США также не исключил, что даст показания по делу о «российском вмешательстве» в выборы в 2016 году спецпрокурору США Роберту Мюллеру, которому поручили вести это расследование после того, как Сешнс взял «самоотвод».

«Я посмотрю, что будет», — сказал Трамп в ответ на вопрос, будет ли он отвечать на вопросы Мюллера. Он также добавил, что считает все расследование незаконным.

Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес Сешнса. По данным газеты The Washington Post, на отношения между президентом и генпрокурором США повлиял отказ последнего расследовать дело о вмешательстве в выборы. В начале августа Трамп на своей странице в Twitter потребовал от Сешнса немедленно закрыть «российское дело», позже в Белом доме уточнили, что это было личное мнение Трампа, а не приказ президента США.

В интервью Fox News Трамп заявил, что Сешнс получил свою должность только благодаря участию в его предвыборной компании и за «лояльность», однако не смог контролировать ведомство. Позже Сешнс ответил, что «взял под контроль» генеральную прокуратуру в день своего назначения.