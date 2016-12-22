Генпрокурор США ответил на критику Трампа по поводу надзора за Минюстом

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс ответил на резкую критику в свой адрес со стороны американского президента Дональда Трампа, заявив, что он «взял под контроль» Министерство юстиции в день своей присяги. Об этом сообщает The Washington Post.
Ранее Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Сешнс получил пост генпрокурора только благодаря участию в предвыборной кампании Трампа и не смог взять под контроль ведомство. Президент добавил, что дал ему эту работу только потому, что «почувствовал его лояльность».
«Я взял под контроль Министерство юстиции в тот день, когда я был приведен к присяге. С того момента у нас был беспрецедентный успех в осуществлении повестки дня президента», — ответил Сешнс.
Он добавил, что после его назначения Минюст США работает на благо страны, обеспечивая безопасность, защищая права американского народа и уменьшая число преступлений.
По данным The Washington Post, в марте 2017 года Джефф Сешнс самоустранился от начатого подконтрольным ему ведомством расследования о российском вмешательстве в президентские выборы. Расследование было передано спецпрокурору Роберту Мюллеру. Решение Сешнса Трамп осудил.
В начале августа Трамп потребовал от генпрокурора остановить «подстроенную охоту на ведьм, прежде чем она запятнает США».