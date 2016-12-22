Посольство США опровергло отказ в выдаче виз сотрудникам «Аэрофлота»

Американские дипломаты специально для сотрудников «Аэрофлота» резервируют время для собеседований на визы, однако сами работники авиакомпании не посещают их. Об этом РБК заявила пресс-атташе посольства США в Москве Андреа Калан.

Представитель посольства опровергла заявления компании об отказах в выдаче виз и подчеркнула, что «утверждения о том, что члены экипажей компании «Аэрофлот» якобы не могут записаться на визовые собеседования в России, не соответствуют действительности и неконструктивны».

«Мы регулярно резервируем временные интервалы для проведения собеседований членов экипажей воздушных судов во всех генеральных консульствах США в России. И довольно часто это специально выделенное время остается неиспользованным. Члены экипажей воздушных судов могут использовать эти специально выделенные временные интервалы», — заявила Калан.

Представитель посольства отметила, что иным вариантом разрешения проблемы может быть обращение сотрудников «Аэрофлота» за визами в консульские учреждения США в других странах.

О проблемах с выдачей виз сотрудникам «Аэрофлота» МИД заявил в декабре 2017 года. Накануне, 19 апреля внешнеполитическое ведомство предупредило, что продолжение политики затягивания выдачи виз может привести к срыву регулярного авиасообщения между двумя странами. В настоящее время прямые перелеты из Москвы в США выполняет только «Аэрофлот».

В авиакомпании подтвердили сложности с получением виз в США. В связи с этим, заявили в «Аэрофлоте», компания уже обратилась в МИД и Минтранс.

Американское представительство связывает возникшие визовые сложности с резким сокращением дипломатического штата, произошедшим после высылки 755 американских дипломатов из России летом прошлого года. «Все упирается в вопрос нашей пропускной способности: есть очень значительное количество людей, которые хотят пройти, образно говоря, сквозь очень узкое игольное ушко. И это игольное ушко — те ограничения, которые наложила на нас российская сторона», — пояснял генконсул США Лоуренс Тоби. МИД опроверг вероятность того, что задержка с выдачей виз может быть связана с действиями Москвы. В ведомстве напомнили, что решение о сокращении штата именно визового отдела было принято Вашингтоном.