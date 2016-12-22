Россиянин утонул на территории заповедника в США

Гражданин России утонул в водохранилище, расположенном на территории заповедника Glen Canyon в штате Аризона, сообщает Associated Press.

Погибшим оказался 20-летний Александр Курганов из Санкт-Петербурга. По словам местных властей, группа из 29 иностранных туристов арендовала три понтонных лодки на озере Пауэлл. Некоторые туристы решили поплавать в водоеме без спасательных жилетов.

Официальный представитель заповедника Glen Canyon Мэри Пламб сообщила, что в момент нахождения туристов в воде резко ухудшились погодные условия. Некоторых из находящихся в воде удалось вытащить обратно на лодки, а другие самостоятельно поплыли в сторону берега. Позднее выяснилось, что один из туристов утонул. По словам Пламб, еще трое туристов также могли утонуть, однако их удалось вовремя спасти.

В конце июня Генконсульство России в Анталье сообщило о гибели 19-летнего россиянина на курорте в городе Сиде. По предварительным данным, молодой человек в ночь на 24 июня он ушел на дискотеку. После этого тело россиянина нашли под балконом его номера.