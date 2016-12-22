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Bloomberg узнал о планах Трампа ввести новые пошлины против Китая
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Bloomberg узнал о планах Трампа ввести новые пошлины против Китая
Политика, 00:27
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Bloomberg узнал о планах Трампа ввести новые пошлины против Китая

Президент США Дональд Трамп планирует ввести новые пошлины на импорт китайских товаров общей стоимостью $200 млрд, рассказали Bloomberg шесть источников, знакомых с ситуацией.

По данным издания, о новых тарифах должны объявить уже на следующей неделе. Как отмечает Bloomberg во время интервью с Трампом у него попросили подтвердить эту информацию, в ответ он улыбнулся и сказал, что источники издания «не сильно ошибаются».

Собеседники Bloomberg подчеркнули, что Трамп хочет ввести новые тарифы после 6 сентября, в этот день истекает срок подачи комментариев о пошлинах от представителей бизнеса и общественности.

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Некоторые из источников издания заявили, что окончательного решения по новым пошлинам еще нет, другие говорят, что Трамп объявит о них на следующей неделе, но вступят в силу они спустя некоторое время.

Ранее, 23 августа вступили в силу американские пошлины на китайские товары, общей стоимостью $16 млрд. Китай уже обжаловал это решение в ВТО и пообещал ответить зеркально. Из-за споров Китая и США экономический форум бизнесмена Майкла Блумберга перенесли из Китая в Сингапур.

Теги: Дональд Трамп , Китай , пошлины
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