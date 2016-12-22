Китай подал иск в ВТО из-за новых пошлин США

Китай подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введением Соединенными Штатами ввозных пошлин на отдельные группы товаров до 25%. Об этом сообщает пресс-служба китайского министерства коммерции.

«23 августа Китай подал иск из-за пошлин на экспорт китайских товаров объемом $16 млрд, введенных США», — говорится в сообщении.

Утром 23 августа в Соединенных Штатах вступили в силу новые пошлины против китайских товаров. В список вошли 279 позиций на общую сумму $16 млрд, которые с этого дня будут облагаться в США пошлиной 25%.

В свою очередь Пекин выразил протест и заявил о том, что вынужден зеркально ответить. Кроме того, власти Китая заявили о намерениях обратиться в ВТО с жалобой на действия Вашингтона.​

Первая часть пошлин на товары стоимостью $34 млрд была введена в действие 6 июля. Пекин также ответил зеркальными мерами.

