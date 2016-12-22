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Блумберг перенес форум из Пекина в Сингапур из-за споров США и Китая
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Блумберг перенес форум из Пекина в Сингапур из-за споров США и Китая
Бизнес, 21:21
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Блумберг перенес форум из Пекина в Сингапур из-за споров США и Китая

Новый экономический форум (New Economy Forum) бизнесмена Майкла Блумберга пройдет в Сингапуре вместо ранее выбранного Пекина, сообщает Financial Times.

По данным газеты, изменение места проведения форума связано с усилением торговых споров между США и Китаем. Форум планируется провести в ноябре.

В заявлении на сайте мероприятия указано, что форум в Пекине состоится осенью 2019 года. FT отмечает, что чиновники и бизнесмены не хотели отвлекаться от форума China International Import Expo, который пройдет в Шанхае с 5 по 10 ноября.

В мае этого года Майкл Блумберг объявил, что первый форум пройдет в Пекине в ноябре.

23 августа Соединенных Штатов ввели новые пошлины на китайские товары. При ввозе в США 279 позиций на сумму $16 млрд стали облагаться пошлиной в 25%. Китай объявил об аналогичном ответном шаге в отношении американских товаров. Первая часть пошлин США на товары стоимостью $34 млрд была введена в действие в начале июля. Пекин также ответил зеркальными мерами. Китай подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введением США пошлин.

Теги: Bloomberg , Бизнес-форум , Китай
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