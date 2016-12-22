Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения белорусского коллегу Александра Лукашенко, которому исполнилось 64 года. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин пожелал Лукашенко крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

«Трудно переоценить ваш вклад в развитие дружественных, союзнических связей между нашими странами», — говорится в поздравлении. Президент России отметил, что «в значительной степени личные усилия» Лукашенко помогли сделать так, что сотрудничество Минска и Москвы стало конструктивным и взаимовыгодным и «благоприятно сказывается» на жизни граждан Россий и Белоруссии. Путин добавил, что готов продолжать совместную работу по укреплению взаимодействия с Белоруссией.

Также Путин поздравил Лукашенко лично во время телефонного разговора​, сообщается на сайте Кремля. В ходе беседы президенты обсудили вопросы, касающийся двусторонних отношений, и график будущих переговоров на высшем уровне.

В пресс-службе белорусского президента уточнили, что Лукашенко и Путин согласовали 21 сентября в качестве предварительной даты новой встречи с участием премьер-министров обеих стран, вице-премьеров, министров финансов сельского хозяйства, передает «БелТА».

Путин и Лукашенко последний раз встречались в Сочи 22 августа. В ходе встречи Лукашенко сказал Путину, что проблемы в отношении между их странами есть, но они не накапливаются и не появляются новые.