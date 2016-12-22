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Лукашенко рассказал об откровенных разговорах с Путиным
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Лукашенко рассказал об откровенных разговорах с Путиным
Политика, 06:57
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Лукашенко рассказал об откровенных разговорах с Путиным
Лукашенко и Путин не стесняются обсуждать личные вопросы во время встреч, рассказал белорусский президент в интервью журналистам. По мнению Лукашенко, этому способствует общее «советское прошлое» и «славянское нутро»
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Александр Лукашенко в интервью белорусскому телевидению рассказал подробности своей встречи с Путиным в Сочи и о своих «близких отношениях» с российским лидером. По его словам, в разговорах с российским президентом он позволяет себе максимальную откровенность.

«Над нами, наверное, еще и довлеет то советское прошлое, когда мы жили вместе, когда мы просто друг другу могли в глаза говорить то, что думаем. Плюс наше славянское нутро. Поэтому у нас очень близкие отношения», — объяснил Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что это позволяет ему обсуждать с Путиным даже сугубо личные вопросы. «В силу этой близости наших отношений мы высказываемся абсолютно открыто. Даже по личным каким-то вопросам. Казалось бы, это личное, вообще, даже пресс-секретари это боятся упоминать. Нет, мы, обсуждая те или иные вопросы, говорим об этом открыто», — рассказал он.

В силу этой откровенности, отметил Лукашенко, любые утечки информации с переговоров очень остро воспринимаются СМИ. «Поэтому средства массовой информации, услышав это, эту открытость, — утечки разные бывают, — кричат о том, что не просто шероховатости, — заискрило между президентами, беда... И начинаются разного рода выдумки и размышления», — сказал президент.

О «шероховатостях» в отношениях Москвы и Минска заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Лукашенко о «варварском» отношении России к Белоруссии. «Объем отношений между странами столь велик, что не может осуществляться без шероховатостей. В том числе для урегулирования шероховатостей встречаются президенты», — объяснил слова Лукашенко представитель российского президента.

Лукашенко обвинил Россию в варварском поведении по отношению к Белоруссии
Политика

Критические замечания Лукашенко в адрес России прозвучали в преддверии его встречи с Путиным в Сочи. «У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам. От нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них», — говорил Лукашенко, указывая на неисполнение Россией обязательств в рамках ЕАЭС. Тогда белорусский президент пообещал поднять эту тему в ходе разговора с российским коллегой.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Александр Лукашенко , Владимир Путин
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