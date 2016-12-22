Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Россию и Белоруссию ангелами-хранителями друг для друга. Об этом белорусский лидер сказал в интервью телеканалу «Беларусь 1», комментируя свой подарок российскому президенту Владимиру Путину, сообщается на сайте президента Белоруссии. Лукашенко подарил ему икону Ангела-Хранителя, сообщается



«Если уж уходить в то, куда вы меня завели с ангелом-хранителем, то как Россия для нас, так и Беларусь для России является ангелом-хранителем», — заметил белорусский лидер. Он отметил, что в его стране это может «кому-то не нравится», но русский и белорусский народы «от одного корня» и являются друг-другу «родными людьми». «Нравится кому-то это — не нравится», — заметил Лукашенко.



Президент Белоруссии отметил, что на Украине многим не нравится такая позиция, и там говорят «о некой особенности украинского народа». Лукашенко сказал, что особенность есть и белорусов, и у «русских людей» и россиян, и у Украинцев. Лукашенко назвал неопровержимым, что эти народы «выросли от одного корня». «Поэтому отсюда наша ангельская роль», — сказал Лукашенко.

Президенты России и Белоруссии встретились 22 августа в Сочи. В ходе встречи Лукашенко сказал Путину, что проблемы в отношении между их странами есть, но они не накапливаются и не появляются новые, передает БЕЛТА. «И некоторые проблемы и не наши приходится решать, как у нас часто с вами бывает», — заметил белорусский лидер. В свою очередь, Путин сказал, что рад встретиться со своим коллегой и обсудить с ним вопросы двустороннего отношения России и Белоруссии, а также взаимодействие обеих стран в разных сферах. Российский лидер отметил, что он встречается с Лукашенко «регулярно», но каждая из этих встреч «имеет значение и очень важна» для России.



В конце переговоров оба лидера обменялись подарками. Президент Белоруссии подарил Путина икону Ангела Хранителя, а тот в свою очередь преподнес Лукашенко картину из ткани, выполненную уральскими мастерами.