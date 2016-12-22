«Ведомости» узнали о готовящейся смене владельца НПФ «Будущее»

Сделка, по данным издания, проходит одобрение в Центробанке. О смене владельца группы «Будущее» будет объявлено в «ближайшем будущем», знают источники газеты

Борис Минц (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) «Будущее», которые входят в финансовую группу (ФГ) «Будущее» Бориса Минца, вскоре сменят владельца. Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к одной из сторон сделки, НПФ перейдут под контроль к кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I). По информации собеседников издания, сейчас сделку согласовывает Центробанк.

Информацию о готовящейся смене владельца группы «Будущее» газете подтвердил кредитор O1 Group Минца. По словам кредитора, сделка является частью процесса возврата долгов Минцев. Переход группы «Будущее» под контроль RT&I станет промежуточным этапом, говорит собеседник. После того, как кипрская компания получит эти активы, она решит, что с ними делать, добавляет он. Источник, близкий к одной из сторон сделки, подтверждает, что окончательного решения о судьбе НПФ еще нет.

Собеседники «Ведомостей» сообщают, что о смене владельца группы «Будущее» будет объявлено в «ближайшем будущем».

​Представитель Центробанка не ответил на запрос издания. В пресс-службе ФАС изданию сообщили, что ходатайство RT&I о приобретении группы «Будущее» в службу не поступало.

Издание отмечает, что владельцы RT&I не известны. Со ссылкой на участников рынка газета пишет, что она действует в интересах «Роснефти» и группы «Регион».

В марте этого года Reuters со ссылкой на свои источники уже сообщал, что Минц готов расстаться с фондами «Будущее» и ищет для них нового владельца. В пресс-службе ФГ «Будущее», комментируя тогда эти сообщения, назвали их «неподтвержденными».