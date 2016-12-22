ЦБ назвал нецелесообразным размещение фондами Минца 12,5 млрд руб. в ПСБ

ЦБ впервые высказал свою позицию по тяжбе между управляющей компанией НПФ Бориса Минца и Промсвязьбанком. Внесение на депозит в банк 12,5 млрд руб. пенсионных накоплений было нецелесообразным, заявил представитель ЦБ в суде

Фото: Андрей Любимов / РБК

Центробанк, привлеченный в качестве третьей стороны по иску компании «Конкорд управление активами» (управляет пенсионными накоплениями НПФ «Будущее») к Промсвязьбанку (ПСБ), высказал свою позицию по делу. Управляющая компания добивается возврата депозитов на 12,5 млрд руб., которые разместила в Промсвязьбанке за несколько дней до его санации. По мнению ЦБ, размещение управляющей компанией пенсионных накоплений НПФ «Будущее» на депозитах в ПСБ было нецелесообразным, заявил 26 июня представитель регулятора на заседании Арбитражного суда Москвы.

ЦБ полагает, что такой шаг не отвечает положениям федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», поскольку действия управляющей компании «должны быть нацелены исключительно на извлечение прибыли при размещении средств НПФ». Регулятор считает, что в действиях УК «Конкорд управление активами» не было финансовой и экономической целесообразности — деньги были размещены в банке, о котором имелась информация о нестабильном финансовом положении, при этом срок размещения депозитов (неделя и две недели) не предполагал извлечения какой-либо существенной прибыли. ЦБ указал на «неочевидность целей» заключения договоров о размещении депозитов при наличии информации о принятии мер по финансовому оздоровлению банка.

В связи с тем, что ЦБ не был готов предоставить свою позицию письменно, в заседании был объявлен перерыв до 2 июля.

В конце прошлого года, с 7 по 14 декабря, «Конкорд управление активами» разместила в Промсвязьбанке три депозита (на срок одна и две недели) на общую сумму 12,45 млрд руб. Как утверждает ФГ «Будущее» (объединяет принадлежащие Борису Минцу НПФ), срок по возврату депозитов наступил 21 декабря, однако банк не вернул деньги. Общая сумма иска «Конкорд управление активами» к ПСБ — 13,8 млрд руб. (депозиты плюс проценты по депозитам и неправомерному удержанию средств).

ФГ «Будущее» отмечает, что потребовал вернуть депозиты сразу после того, как кредитный рейтинг ПСБ опустился ниже минимально достаточного для инвестиций средств НПФ уровня. При этом ставка размещения депозитов была рыночной, указывает пресс-служба ФГ «Будущее». «В нарушение условий заключенных депозитных сделок, денежные средства так и не были возвращены. Срок возвращения депозита (по договору) наступил 21 декабря 2017 года, а срок по требованию о досрочном возврате — 18 декабря 2017 года, что означает, что депозиты неправомерно удерживаются уже более шести месяцев. Это деньги застрахованных лиц, в инвестировании которых мы по-прежнему ограничены», — говорится в ответе компании на запрос РБК.

ПСБ, в свою очередь, оспаривает проведенные НПФ «Будущее», а также пенсионными фондами «Сафмар» и «Доверие» семьи Гуцериевых сделки на 16,5 млрд руб., в рамках которых три пенсионных фонда вышли из капитала банка за день до его санации. ПСБ пытался добиться в суде запрета на возврат депозитов НПФ «Будущее», но суд отказал банку. РБК направил запрос в Промсвязьбанк.

НПФ «Будущее» пока не считает зависшие в Промсвязьбанке средства потерянными. В отчетности ФГ «Будущее» эти средства учтены в графе активов как «прочие размещенные средства и дебиторская задолженность». По итогам 2017 года ФГ «Будущее» (объединяет НПФ «Образование», НПФ «Телеком-Союз» и НПФ «Будущее») показала убыток 15,4 млрд руб., НПФ «Будущее» — прибыль 2,1 млрд руб. По итогам первого квартала 2018 года активы НПФ «Будущее», крупнейшего из фондов Минца, — 308,9 млрд руб., его клиентами являются 4,5 млн человек.

75% ФГ «Будущее» сейчас заложено по кредиту Московского кредитного банка (МКБ) на 25 млрд руб. Владелец МКБ Роман Авдеев передал долг своей структуре, концерну «Россиум», а та привлекла для работы над «структурированием сделки» кипрскую Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Как писали «Ведомости», речь идет о том, что долг будет или уже переуступлен кипрской компании. Компанию связывали с ГК «Регион» (управляет пенсионными деньгами «Роснефти»), при этом сама группа компаний свою связь с офшором отрицает. Контролирует RT&I бывший топ-менеджер ГК «Регион» Павел Ващенко.