В Тихом океане затопили грузовой корабль «Прогресс МС-08»
Технологии и медиа, 09:23
0
В Тихом океане затопили грузовой корабль «Прогресс МС-08»
Космический грузовик «Прогресс МС-08» свели с орбиты, не сгоревшие в атмосфере обломки корабля затопили в несудоходном районе Тихого океана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский Центр управления полетами.
«Прогресс» отстыковался от российского сегмента Международной космической станции (МКС) 23 августа. Корабль находился на МКС с 11 февраля.
В июле к станции пристыковался космический грузовик «Прогресс МС-09», впервые прибывший на МКС по сверхкороткой схеме. Корабль доставил на станцию более 2 т грузов, в том числе топливо, воздух и посылки для космонавтов.