В Тихом океане затопили грузовой корабль «Прогресс МС-08»

Космический грузовик «Прогресс МС-08» свели с орбиты, не сгоревшие в атмосфере обломки корабля затопили в несудоходном районе Тихого океана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский Центр управления полетами.

«Прогресс» отстыковался от российского сегмента Международной космической станции (МКС) 23 августа. Корабль находился на МКС с 11 февраля.

В июле к станции пристыковался космический грузовик «Прогресс МС-09», впервые прибывший на МКС по сверхкороткой схеме. Корабль доставил на станцию более 2 т грузов, в том числе топливо, воздух и посылки для космонавтов.