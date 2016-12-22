ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,78 67,49 EUR Нал. 80,33 78,98 USD Бирж. 67,98 +0,04 EUR Бирж. 79,60 +0,02 USD ЦБ. 68,15 +0,75 EUR ЦБ. 79,56 +0,80 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6997,10 -57,00 IMOEX 2355,92 +0,32% RTSI 1091,64 +0,61% Brent 77,37 +1,12% DJIA 26124,57 +0,23% Nasdaq 8109,69 +0,99%
В Тихом океане затопили грузовой корабль «Прогресс МС-08»
Лента новостей
Осужденный за экстремизм журналист РБК Соколов освободился из колонии 09:53, Общество Американцы готовы покупать: как это скажется на акциях торговых сетей 09:40, Quote Forbes опубликовал свой первый рейтинг самых влиятельных россиян 09:39, Общество Алексей Кашаев — РБК: «Компании, не внедряющие инновации, уйдут с рынка» 09:35, РБК и Schneider Electric В Тихом океане затопили грузовой корабль «Прогресс МС-08» 09:23, Технологии и медиа В России разрешили использовать простую электронную подпись для госуслуг 09:22, Общество Трамп потребовал оценить законность действий ФБР по «российскому досье» 09:18, Политика Венецианский кинофестиваль—2018: церемония открытия 09:08, Стиль Из-за обрушения литейной печи в Брянске пострадали пять человек 09:05, Общество Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 08:51, РБК и Сбербанк Усманова и Алекперова наградили орденами «Эл юрт хурмати» и «Дустлик» 08:45, Общество В США освободили из тюрьмы одного из фигурантов дела о теракте в Бостоне 08:36, Общество 7 самых распространенных причин, из-за которых судятся соседи 08:34, Недвижимость ВМС США изъяли более 1 тыс. единиц оружия с парусника у берегов Йемена 08:25, Политика Медведев поменял структуру руководства Фонда кино 08:17, Общество Доля новостроек на рынке ипотеки достигла минимума 08:00, Финансы СМИ не нашли дочерей Порошенко в списках поступающих в вузы на Украине 07:58, Общество Государство привлекает частных инвесторов в сферу образования 07:51, РБК и Сбербанк Трамп ввел послабления на экспорт стали и алюминия в США для ряда стран 07:27, Политика Зарплаты в большинстве больниц России не попали в границы майских указов 07:01, Общество Минфин США предоставит Exxon документы по антироссийским санкциям 06:36, Политика Насколько российские предприятия неэффективны по расходу электроэнергии 06:29, РБК и Schneider Electric ​ВКС России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО 06:13, Политика Крупный пожар произошел на химическом заводе в Мельбурне 05:35, Общество Россия стала крупнейшим инвестором Украины в первой половине 2018 года 04:59, Экономика Кудрин счел оправданным мнение о распространенности воровства госсредств 04:48, Политика Владелец Urban Group решил продать особняк у Лубянки 04:19, Бизнес «Коммерсантъ» сообщил об участии РЖД в новой «стройке века» 03:41, Экономика
В Тихом океане затопили грузовой корабль «Прогресс МС-08»
Технологии и медиа, 09:23
0
В Тихом океане затопили грузовой корабль «Прогресс МС-08»

Космический грузовик «Прогресс МС-08» свели с орбиты, не сгоревшие в атмосфере обломки корабля затопили в несудоходном районе Тихого океана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский Центр управления полетами.

«Прогресс» отстыковался от российского сегмента Международной космической станции (МКС) 23 августа. Корабль находился на МКС с 11 февраля.

В NASA обозначили сроки отказа от «Союзов» для запуска астронавтов к МКС
Экономика

В июле к станции пристыковался космический грузовик «Прогресс МС-09», впервые прибывший на МКС по сверхкороткой схеме. Корабль доставил на станцию более 2 т грузов, в том числе топливо, воздух и посылки для космонавтов.

Теги: Тихий океан , «Прогресс» , МКС , орбита
Главное
Forbes опубликовал свой первый рейтинг самых влиятельных россиян Общество
Материалы по теме
От МКС отстыковался грузовой корабль «Прогресс МС-08» Технологии и медиа
Грузовик Dragon совершил посадку в Тихом океане после миссии на МКС Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter