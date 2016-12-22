От МКС отстыковался грузовой корабль «Прогресс МС-08»

Космический грузовик «Прогресс МС-08» отстыковался от российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в сообщении на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Отделение от стыковочного узла российского служебного модуля «Звезда» прошло 23 августа в 05:16 мск. В 05:19 мск корабль при помощи двигателей отдалился на безопасное от станции расстояние. Космический грузовик должен сойти с орбиты и утром 30 августа упасть в несудоходном районе Тихого океана.

«Прогресс МС-08» находился на МКС с 11 февраля.

В начале июля к МКС пристыковался грузовой корабль «Прогресс МС-09», впервые долетевший до станции по сверхкороткой схеме. Грузовик доставил на МКС более 2 т грузов, включая топливо, воздух, посылки для космонавтов.