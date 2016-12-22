Правительство выделит 3 млрд руб. на строительство объектов Urban Group

Правительство России выделит Минстрою из резервного фонда 3 млрд руб. для завершения строительства объектов девелоперской группы Urban Group. Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на портале правовой информации в среду.

Согласно документу, кабмин выделил средства для субсидий застройщикам ООО «Иванстрой», ООО «Хагейт», ООО «Ваш город», ООО «Экоквартал» и АО «Континент проект». В документе отмечается, что итогом выполнения распоряжения должно стать «возобновление финансирования строительства объектов путем заключения Фондом договоров участия в долевом строительстве» жилых и нежилых помещений.

Также выделенные деньги пойдут на погашение расходов, затраченных на процедуру банкротства Urban Group.

В начале июня в Минстрое заявили, что объекты Urban Group будут достроены. Накануне правительство утвердило «дорожную карту» завершения строительства. Дома и объекты инфрастуктуры планируют ввести в эксплуатацию до конца 2022 года. Согласно документу, из бюджета Московской области также будут предоставлены субсидии в размере 3 млрд руб.

Трудности у Urban Group начались весной. 30 мая было объявлено о приостановке продажи жилья. Фонд защиты прав дольщиков начал аудит компании.

В мае Сбербанк отозвал аккредитацию проектов Urban Group, в число которых вошли «Хайгейт», «Ваш город», «Ивастрой» и «Континент проект». В этом же месяце группа компаний сообщила о формировании «антикризисной команды», а 30 мая была приостановлена продажа жилья. В июле СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) против руководства OOO «Ивастрой», входящей в Urban Group.