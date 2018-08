Трамп обвинил Google в подтасовке новостей о нем

Президент США Дональд Трамп уверен, что Google подтасовывает результаты поиска новостей про него, выдавая первой в выборке негативную информацию. Об этом он написал на своей странице в Twitter.



«Результаты поиска Google для Trump news показывают только обзоры/сообщения фейковых СМИ. Другими словами, у них это подстроено для меня и других, так что почти все истории и новости плохие», — написал он.

Трамп отметил, что в выборке отсутствуют материалы республиканских и консервативных СМИ.

«Google и другие подавляют голоса консерваторов и скрывают хорошую информацию и новости. Они контролируют, что мы можем и не можем видеть. Это очень серьезная ситуация — будем решать», — добавил Трамп в другом твите.

Президент США неоднократно обвинял американские СМИ, в частности CNN, The New York Times, ABC, NBC, The Washington Post и другие, в том, что они распространяют «фейковые новости» (fake news) с непроверенными утверждениями.