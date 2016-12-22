Государство привлекает частных инвесторов в сферу образования

В Ульяновской области пропала пачка бюллетеней для выборов в заксобрание

На построенном к ЧМ стадионе в Самаре отключили свет из-за долгов

Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО в первом полугодии снизилась на 19%

Уоррен Баффет вложит $300 млн в индийскую платежную систему PayTM

«Силовым машинам» выделят из бюджета 3 млрд руб. на производство турбин

В России появится система для отслеживания операций с криптовалютами

Цифровые убытки: cколько денег теряет бизнес из-за киберпреступников

Суд заочно арестовал бывшего гендиректора «Трансаэро»

Путин поручил перевести ЖКХ на эталонные тарифы в 2019 году

Лех Валенса выдвинул Сенцова на Нобелевскую премию мира

Два футболиста сборной Англии объявили об уходе из команды

Кремль назвал время обращения Путина по пенсионной реформе

Google ответила на заявление Трампа о подтасовке новостей о нем

Bank of America ухудшил прогноз по российской валюте на 5 руб. за доллар

МИД Германии раскритиковал позицию США по «Северному потоку-2»

Владимир Путин снял с должностей 15 генералов

Алексей Кашаев — РБК: «Компании, не внедряющие инновации, уйдут с рынка»

Экс-глава Минкомсвязи рассказал о сферах деятельности своих компаний

Издержки недоверия: как ксенофобия вредит российской экономике

Владимир Перельман – РБК: «Я по-хорошему одержим российским продуктом»

Компании из списка Белоусова подключат к финансированию мегапроектов

Почему биткоин подорожает до $10 тыс. до конца года

Синоптики зафиксировали самый жаркий день августа в Москве

Киев сообщил о гибели в 2014 году под Иловайском 200 российских военных

Сколько государство даст заработать на обновлении инфраструктуры ЖКХ

Что изменилось в политике конфиденциальности Telegram. Главное

CNN узнал содержание письма властей КНДР Майку Помпео

Transparency назвала каждого пятого депутата лоббистом силовых структур

Порошенко объявил о начале разрыва договора о дружбе с Россией