Google ответила на заявление Трампа о подтасовке новостей о нем

Компания Google ответила президенту США Дональду Трампу на его слова о том, что поисковая система подтасовывает результаты поиска новостей о нем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

«Поиск не используется для того, чтобы задавать политическую повестку, и мы не подтасовываем результаты в пользу какой-либо политической идеологии», — говорится в заявлении. В компании пояснили, что каждый год вводят сотни усовершенствований в алгоритмы, чтобы они выдавали высококачественный контент на запрос пользователя.

«Мы постоянно работаем над улучшением Google-поиска, и никогда не ранжируем результаты поиска, чтобы манипулировать политическими настроениями», — подчеркивается в заявлении.

Ранее 28 августа Трамп написал, что Google в ответ на запрос о нем выдает только сообщения «фейковых СМИ», и все подстроено так, что выдаются плохие истории и новости. Президент также отметил, что в выборке отсутствуют материалы республиканских и консервативных СМИ.

Трамп неоднократно обвинял такие американские СМИ, как CNN, The New York Times, The Washington Post и другие в том, что они распространяют «фейковые новости» (fake news).