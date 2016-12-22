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Мантуров допустил выпуск кроссовера Aurus под брендом УАЗ
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Мантуров допустил выпуск кроссовера Aurus под брендом УАЗ
Общество, 19:09
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Мантуров допустил выпуск кроссовера Aurus под брендом УАЗ

Кроссовер из проекта Aurus может выйти под брендом УАЗ, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров на Московском международном автосалоне, сообщает «Интерфакс».

«Все будет зависеть от того автопроизводителя, который возьмется за реализацию уже серийного производства. Предварительно пока проявляла желание и участвовала в предварительных работах компания Sollers. С учетом того, что Sollers производит УАЗы, возможно, это будет УАЗ», — сказал он, отметив, что на данный момент нельзя дать точный ответ на этот вопрос.

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Ранее Мантуров рассказал, что первые поставки автомобилей Aurus начнутся в следующем году. Речь идет о 120 автомобилях, 50 из которых получит основной заказчик. При этом сам министр заявил, что хотел бы приобрести внедорожник проекта Aurus.

Помимо внедорожника планируется выпуск лимузинов, седанов и минивенов, которые будут использовать для перевозки и сопровождения первых лиц страны. Партнерами в продвижении Aurus стали дилерские группы «Авилон» и «Панавто».

Мантуров заявил о желании купить российский внедорожник проекта Aurus
Общество

Лимузин Aurus впервые показали публике во время инаугурации президента России Владимира Путина в мае. На этом автомобиле Путин передвигался по Финляндии перед встречей с президентом США Дональдом Трампом.

Теги: Денис Мантуров , «Кортеж» , кроссовер , УАЗ
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