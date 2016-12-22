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«Авилон» и «Панавто» стали партнерами в продвижении Aurus
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«Авилон» и «Панавто» стали партнерами в продвижении Aurus
Бизнес, 12:46
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«Авилон» и «Панавто» стали партнерами в продвижении Aurus

Российская марка автомобилей представительского и высшего класса Aurus заключила контракт с дилерскими группами «Авилон» и «Панавто». Об этом заявил глава Aurus Герхард Хильгерт, передает корреспондент РБК.

Он добавил, что продажи автомобилей в России начнутся в январе 2019 года, машины будут экспортировать в шесть стран.

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Председатель правления автодилерской группы «Авилон» Андрей Павлович заявил РБК, что Aurus «очень тщательно» выбирали себе партнеров. «По стратегии мы как официальный представитель должны выбрать локацию, где мы будем представлять бренд, с небольшим пространством — около 200 кв. м, где будут два автомобиля», — сказал он.

По его словам, в «Авилоне» рассматривают три варианта для представления бренда — на Волгоградском шоссе, на Петровке и в районе ЗИЛа. Павлович подчеркнул, что Aurus не выдвинул требования построить отдельный автоцентр для автомобилей этой марки. «Это экономически нецелесообразно. Инвестиции небольшие», — добавил он.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в 2019 году запланированы поставки не более 120 автомобилей Aurus, 50 из которых получит основной заказчик.

Кортеж для президента: на чем ездили советские и российские лидеры Еще 3 фото
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Государственный научный центр «НАМИ» реализует проект «Кортеж» с 2013 года. Планируется выпустить премиальные лимузины, седаны, внедорожники и минивэны, на которых будут передвигаться первые лица страны и их сопровождение.

Лимузин проекта «Кортеж» впервые представили публике в мае, на нем президент России Владимир Путин передвигался по территории Кремля на инаугурации. Кроме того, этот автомобиль глава государства использовал во время поездки на саммит с президентом США Дональдом Трампом в Финляндию.

Теги: «Авилон» , «Кортеж»
Главное
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