«Авилон» и «Панавто» стали партнерами в продвижении Aurus

Российская марка автомобилей представительского и высшего класса Aurus заключила контракт с дилерскими группами «Авилон» и «Панавто». Об этом заявил глава Aurus Герхард Хильгерт, передает корреспондент РБК.

Он добавил, что продажи автомобилей в России начнутся в январе 2019 года, машины будут экспортировать в шесть стран.

Председатель правления автодилерской группы «Авилон» Андрей Павлович заявил РБК, что Aurus «очень тщательно» выбирали себе партнеров. «По стратегии мы как официальный представитель должны выбрать локацию, где мы будем представлять бренд, с небольшим пространством — около 200 кв. м, где будут два автомобиля», — сказал он.

По его словам, в «Авилоне» рассматривают три варианта для представления бренда — на Волгоградском шоссе, на Петровке и в районе ЗИЛа. Павлович подчеркнул, что Aurus не выдвинул требования построить отдельный автоцентр для автомобилей этой марки. «Это экономически нецелесообразно. Инвестиции небольшие», — добавил он.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в 2019 году запланированы поставки не более 120 автомобилей Aurus, 50 из которых получит основной заказчик.

Государственный научный центр «НАМИ» реализует проект «Кортеж» с 2013 года. Планируется выпустить премиальные лимузины, седаны, внедорожники и минивэны, на которых будут передвигаться первые лица страны и их сопровождение.

Лимузин проекта «Кортеж» впервые представили публике в мае, на нем президент России Владимир Путин передвигался по территории Кремля на инаугурации. Кроме того, этот автомобиль глава государства использовал во время поездки на саммит с президентом США Дональдом Трампом в Финляндию.