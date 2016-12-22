Telegram сделал ход: зачем сервис поменял политику конфиденциальности

Telegram отказался от принципа не сотрудничать с властями: если пользователя подозревают в терроризме, по решению суда компания передаст его IP-адрес и номер телефона спецслужбам. Выйти из-под запрета в России изменения не помогут

Фото: Никита Попов / РБК

Компания Telegram Messenger Inc., развивающая одноименный мессенджер, обновила политику конфиденциальности. Пользователи обратили внимание на это во вторник, 28 августа, хотя само обновление произошло в середине месяца.

Основным изменением политики стал отказ компании от принципа, по которому она не передавала данные пользователя третьим лицам, в том числе властям. Теперь Telegram может раскрыть IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя, если получит судебное решение, которое подтвердит, что пользователь является подозреваемым в терроризме, говорится в новой версии документа. Пока подобных прецедентов не было. Telegram пообещал каждые полгода публиковать информацию о подобном сотрудничестве со спецслужбами.

Другие изменения

В новой политике также указано, что компания может передавать данные о пользователях компаниям, входящим в группу Telegram. Это необходимо для улучшения качества сервиса. Другим пользователям, с которыми человек общался в мессенджере, могут быть доступны имя, номер телефона, фото профиля. Часть информации (имя, фотография) могут получить также разработчики ботов. Если пользователь кликает по ссылке, присланной ботом, разработчик последнего потенциально может узнать и IP-адрес пользователя, предупреждает Telegram.

Сервис более подробно описал принципы работы секретных чатов, отправки в них фото или видео. В частности, мессенджер подчеркнул, что ни при каких условиях ни администрация Telegram, ни кто-либо еще не сможет получить доступ к переписке в таких чатах, за исключением случаев, если устройство, с которого велась переписка, окажется у третьих лиц. Пересылаемые в подобных чатах фото и видео загружаются на сервер Telegram, но из-за того, что шифруются отдельными ключами, администрация сервиса не видит, к какому конкретному чату они относятся. Telegram периодически удаляет такую информацию, чтобы освободить место на серверах.

Мессенджер также указал, что может хранить метаданные (IP-адреса, информацию об устройствах и Telegram-приложениях, которые использовал пользователь). Это нужно для предотвращения спам-рассылок, оскорблений и других нарушений условий использования Telegram. Компания утверждает, что не использует данные пользователя, чтобы показывать ему рекламу, и хранит только ту информацию, которая необходима для безопасности и улучшения функционала сервиса.

Павел Дуров не ответил на вопросы РБК.

Павел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters)

Новый уровень​

Руководитель некоммерческой организации «Роскомсвобода» (специализируется на защите цифровых прав и анализирует реестр Роскомнадзора) Артем Козлюк связал изменения политики с GDPR — Общим регламентом по защите данных (General Data Protection Regulation), который вступил в силу в Европейском союзе в мае этого года. Документ ужесточает правила работы с данными пользователей и требует от медийных компаний получать согласие на сбор и обработку персональных данных. «Почти все зарубежные компании, не только Facebook и Google, но и более мелкие, раз в полгода публикуют отчеты о запросах со стороны спецслужб, и это считается правилом хорошего тона», — указал Артем Козлюк. Публичность этого процесса, по его мнению, снижает вероятность произвола со стороны спецслужб. «В новой политике конфиденциальности речь идет о подозрении именно в терроризме и нет слова «экстремизм», под который может попасть практически любая активность в Сети. Таким образом, значительно сокращается перечень лиц, в отношении которых могут применяться какие-то санкции», — отметил эксперт.

Главный аналитик агентства Combot, занимающегося Telegram-маркетингом, Антон Проценко напомнил, что Telegram недавно получил $1,7 млрд на ICO (первичном размещении монет криптовалюты или токенов) своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). При проведении ICO компания подавала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). По мнению Проценко, это также обязывает Telegram описывать риски гораздо подробнее, чем раньше. Наконец, среди причин смены политики конфиденциальности эксперт указал желание сервиса обезопасить себя от удаления из App Store или Google Play, что сейчас критично как никогда.

У ФСБ на карандаше

Руководитель Международной правозащитной группы «Агора», представляющей Telegram в суде, Павел Чиков в разговоре с ресурсом «Код Дурова» заявил, что нововведения являются следствием дела ФСБ против Telegram и результатом переговоров с властями. «Мы как представители Telegram никогда не отрицали права и даже обязанности властей бороться с терроризмом, наоборот, предлагали именно такой цивилизованный путь — судебный запрос в обмен на раскрытие», — отметил Чиков. Впрочем, его коллега, юрист «Агоры» Дамир Гайнутдинов признал, что на ситуацию с блокировкой Telegram в России изменение политики конфиденциальности не повлияет.

В середине апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram на территории страны из-за того, что он не выполнил требование Федеральной службы безопасности (ФСБ) о предоставлении ключей для расшифровки переписки пользователей.

Роскомнадзор рассмотрит возможность разблокировки Telegram, если мессенджер выполнит решение суда о предоставлении ФСБ ключей шифрования, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин, передает ТАСС. Он отметил, что пока блокировка сервиса продолжается.