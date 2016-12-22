В «Газпром-Медиа» сочли обоснованными требования к «Яндекс.Видео»

Требования учредителей каналов, обратившихся в суд с исками к «Яндексу», соответствуют закону, заявили РБК в пресс-службе «Газпром-Медиа».

В медиахолдинге обратили внимание на то, что на странице «Яндекс.Видео» выдаются именно плееры с сайтов, а не ссылки, перенаправляющие на другой сайт. «То есть пользователь не переходит по ссылкам, а остается смотреть пиратский контент на странице «Яндекс.Видео». В понимании норм Гражданского кодекса «Яндекс» является информационным посредником», — пояснили в пресс-службе.

Необходимости в подаче аналогичных требований к Google и App Store нет, так как сервисы «всегда идут навстречу в вопросах борьбы с пиратством», добавили в «Газпром-Медиа».

Телеканалы ТНТ, ТВ-3, 2х2 и «Супер», входящие в холдинг «Газпром-Медиа», подали в Мосгорсуд заявление 24 августа. В нем они потребовали принять обеспечительные меры против «Яндекса» за нелегальное размещение их контента. Впоследствии замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил ТАСС, что ведомство может заблокировать сервис «Яндекс.Видео», если он не удалит пиратский контент до вечера 30 августа.

В «Яндекс» рассказали РБК, что считают эти требования Роскомнадзора «необоснованными» и противоречащими законодательству. В компании пояснили, что закон не предусматривает блокировку пиратского контента на поисковиках.