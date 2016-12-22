Чайка заявил об отсутствии решений по усилению надзора за следствием

Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что на данный момент у прокуратуры нет «активных и полномасштабных» решений по расширению своих полномочий в области надзора за следствием. Об этом он сообщил в беседе с журналистами, отвечая на вопрос РБК.

«Есть точечные движения, в частности — согласование с прокурором ареста, прежде всего бизнесменов», — сообщил генеральный прокурор. Он уточнил, что речь идет о предварительном согласовании ареста, до того как суд принимает меры.

В феврале президент России Владимир Путин посетил коллегию Генпрокуратуры, на которой попросил надзорное ведомство усилить контроль за следственными органами и «тщательно отслеживать» необоснованное вмешательство правоохранителей в деятельность бизнеса.

В том же месяце Чайка выступил с критикой следственных органов, заявив, что сотрудники последних часто не знают уголовно-процессуальное законодательство и нормы материального права. Тогда генпрокурор заявил, что около 70% уголовных дел рассматриваются в особом статусе, из-за чего происходит «деградация» следствия.

После пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли 60 человек, Чайка выступил за возвращение к органам прокуратуры полномочий по квалифицированному расследованию уголовных дел. «Потому что все-таки потенциал прокуратуры гораздо выше, чем у следственных органов», — сказал тогда генпрокурор.

В мае генпрокурор рассказал, что в 2017 году Следственный комитет допустил более 5 тыс. нарушений в делах о невыплатах зарплаты, в результате чего сумма невозмещенных долгов составила свыше 1 млрд руб.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко также поддержала идею о возвращении прокуратуре контроля за следствием. «Совет Федерации поддерживает, и все сенаторы поддерживают необходимость возвращения прокуратуре контроля за следствием», — сказала она в апреле.