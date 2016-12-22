Генконсульство прокомментировало задержание танкера в Южной Корее

Против нескольких моряков задержанного в Южной Корее танкера «Палладий» будут выдвинуты обвинения, после того как судно пыталось покинуть страну без оформления документов. Об этом сообщил консул генерального консульства России в южнокорейском городе Пусан Роман Быков, передает «РИА Новости».

По его словам, обвинения будут выдвинуты в течение 72 часов. «Можно предположить, что кто-то из членов экипажа — капитан или старший механик или кто-то еще — будет задержан и пойдет под суд», — сказал консул.

Быков рассказал, что когда судно вышло из порта, береговая охрана попросила его остановиться, но приказ не был выполнен, уточняет ТАСС. Тогда к танкеру было направлено судно южнокорейских правоохранительных органов, которое повторило приказ об остановке. «Наши моряки не подчинились, даже оказывалось определенное сопротивление», — рассказал консул. На судно высадился южнокорейский десант с вертолета. По словам Быкова, береговая охрана произвела выстрелы. Он отметил, что из моряков никто не пострадал. «Мы договорились о том, что навестим моряков в ближайшее время», — сказал Быков. Он допустил, что российские моряки могут получить условные сроки и быть депортированы, но «в данном случае никто не берется предсказывать, как все сложится».



О задержании российского судна в Южной Корее стало известно во вторник, 28 августа. «Палладий» был задержан береговой охраной, после того как вышел без разрешения из южнокорейского порта Пусан. Судно было отбуксировано обратно в порт патрульными кораблями. На «Палладии» находятся 15 членов экипажа.

Танкер «Палладий» принадлежит компании «Дальтранс». Ранее это судно было задержано в июне, после того как экипаж сообщил о невыплате заработной платы. На тот момент задолженность по зарплате составила 250 тыс. руб. В августе пять моряков с судна обратились в российский профсоюз с просьбой помочь им вернуться на родину.