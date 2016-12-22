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Фанаты киевского «Динамо» напали на болельщиков «Аякса» пред матчем ЛЧ
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Фанаты киевского «Динамо» напали на болельщиков «Аякса» пред матчем ЛЧ
Общество, 03:52
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Фанаты киевского «Динамо» напали на болельщиков «Аякса» пред матчем ЛЧ

Фанаты киевского «Динамо» совершили нападение на болельщиков амстердамского «Аякса» перед матчем раунда плей-офф Лиги Чемпионов. Об этом сообщает УНИАН.

По данным полиции Киева, инцидент произошел возле одного из пабов на Большой Васильковской улице. Сотрудники правоохранительных органов задержали девятерых участников драки, которые были доставлены в отделение. Информация о пострадавших уточняется.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств конфликта», — говорится в сообщении.

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Встреча между «Динамо» и «Аяксом» проходила 28 августа на стадионе «Олимпийский» в Киеве. На 14 минуте матча нападающий голландского клуба Душан Тадич не смог реализовать пенальти; игра завершилась безголевой ничьей (0:0).

В первой встрече этих команд победу одержал «Аякс». На домашней арене имени Йохана Кройфа в Амстердаме «Аякс» выиграл со счетом 3:1. Таким образом, голландский клуб прошел в групповой этап Лиги Чемпионов, а украинская команда отправилась в групповой этап Лиги Европы.

Теги: драка болельщиков , Киев , «Динамо»
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