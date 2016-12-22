Троих фанатов ЦСКА арестовали после гибели болельщика в драке в Москве

Мещанский суд Москвы арестовал троих участников драки, произошедшей на Курском вокзале в ночь на 27 июля, в результате которой погиб мужчина. Об этом РБК сообщили в приемной председателя суда.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 сентября избрана в отношении Дмитрия Денисова, а также в отношении Семена Миханова», — заявили в приемной.

Кроме того, суд отправил под домашний арест Антона Байкова.

Денисов обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК России (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Миханову и Байкову инкриминируют ч. 4 ст. 111 УК России (причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 2 ст. 213 УК России (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По данным «Интерфакса», Денисов является лидером группировки Еinfach Jugend, поддерживающей столичный футбольный клуб ЦСКА. Миханов и Байков также являются болельщиками этой команды.

Драка на Курском вокзале в Москве произошла 27 июля в преддверии матча за Суперкубок России между московскими клубами ЦСКА и «Локомотив», который прошел в Нижнем Новгороде. Победу в этой встрече со счетом 1:0 одержали «армейцы».