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Анкара ответила Вашингтону на призыв отказаться от покупки С-400 у России
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Анкара ответила Вашингтону на призыв отказаться от покупки С-400 у России
Политика, 03:09
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Анкара ответила Вашингтону на призыв отказаться от покупки С-400 у России
Глава МИД страны Мевлют Чавушоглу призвал США «оставить язык угроз». Новые призывы в адрес Турции отказаться от российских С-400 для возможности покупки американских F-35 прозвучали со стороны конгрессменов США
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф» (Фото: Евгений Биятов /РИА Новости)

Турция должна защищать свое воздушное пространство, учитывая тот факт, что США не смогли гарантировать Анкаре продажу систем противоракетной обороны Patriot. Об этом на пресс-конференции в Литве заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на призыв американских конгрессменов не покупать у России системы ПВО С-400, сообщает Hurriyet.

«Мы должны защитить наше воздушное пространство. Это необходимо для нас. Они должны это понимать. Может ли США дать нам гарантию на продажу Patriot?» — сказал он.

Чавушоглу указал на необходимость соблюдения международного права в связи с нежеланием США продавать Турции американские F-35. Глава МИД призвал Вашингтон «оставить язык угроз» для разрешения продолжающегося дипломатического кризиса между двумя странами. «Если они говорят, что могут делать все, что захотят, как в ковбойских фильмах, тогда они получат ответную реакцию», — добавил Чавушоглу.

Между Россией и НАТО: почему Турция может отказаться от закупок С-400
Политика

Министр отметил, что посещение Турции делегацией конгресса США крайне важно, однако подобные заявления со стороны американских властей не помогут разрешить продолжающийся дипломатический конфликт между Анкарой и Вашингтоном.

«Наши отношения с Россией не являются альтернативой нашим отношениям с Литвой или Европейским союзом или нашими отношениями с Соединенными Штатами <...> Турция может прекрасно сбалансировать свою внешнюю политику в регионе», — отметил глава турецкого МИДа.​​

27 августа делегация во главе с членом парламентской Ассамблеи НАТО конгрессменом Майклом Тернером посетила Турцию. Делегация встретилась с турецкими парламентариями и обсудила вопросы покупки Анкарой российских систем С-400 и поставки американских истребителей F-35 в Турцию. Конгрессмены призвали Анкару отказаться от закупки российских С-400, отмечает издание.

О планах Турции купить у России четыре комплекса С-400 стало известно летом 2017 года. Позднее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что сумма контракта может превысить $2 млрд. 21 августа глава Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что исполнение контракта по поставкам Турции комплексов С-400 стартует в следующем году.

Авторы: Михаил Юшков, Мария Бондаренко.
Теги: С-400 , Турция , F-35
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