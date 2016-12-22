Путин пообещал «завтра» высказаться о пенсионной реформе

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства в Омске пообещал детально высказать свою позицию по повышению пенсионного возраста

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Выступая на совещании с членами правительства по социально-экономическим вопросам в Омске, Путин прокомментировал реформу, предусматривающую повышение пенсионного возраста, сообщает корреспондент РБК. «Я в ближайшее время, может быть прямо завтра, свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением», — заявил глава государства.

Президент отметил, что внимательно следил за дискуссией по поводу реформы и у него сложилось свое мнение. При этом Путин подчеркнул, что напоследок хотел бы еще раз обсудить детали с членами правительства.

Глава государства указал, что при обсуждении изменений пенсионной системы нужно быть аккуратными и «учитывать человеческое измерение». «Меры социальной защиты должны приниматься с опережением. Нельзя руководствоваться принципом «после меня хоть потоп», — подчеркнул президент.

Путин также указал, что если преобразования и необходимы, то они должны не только содействовать финансовой устойчивости пенсионной реформы, но и обеспечивать достойное качество жизни.

О планах провести пенсионную реформу глава правительства Дмитрий Медведев сообщил еще в мае. Согласно законопроекту, к 2034 году предлагается повысить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин — с 55 до 63 лет. Премьер-министр объяснил необходимость изменений «негативными демографическими трендами».

Владимир Путин за три месяца практически не комментировал повышение пенсионного возраста. В конце июля он впервые высказался на эту тему в ходе общения с волонтерами чемпионата мира по футболу в Калининграде. Президент тогда заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов, и окончательное решение по реформе еще не принято.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя позицию президента, указывал, что Путин сделает заявление, если посчитает это необходимым.