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CNN узнал содержание письма властей КНДР Майку Помпео
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CNN узнал содержание письма властей КНДР Майку Помпео
Политика, 17:14
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CNN узнал содержание письма властей КНДР Майку Помпео

Высокопоставленные чиновники из Северной Кореи предупредили в письме госсекретаря США Майка Помпео, что переговоры о денуклеаризации «поставлены на карту и могут сорваться». Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией, передает CNN.Это письмо было доставлено Помпео, и его визит в Пхеньян был отменен за несколько часов до того, как госсекретарь должен был отправиться в Северную Корею.

Три источника, знакомые с позицией КНДР, сообщили, что в письме отражено мнение северокорейских властей. Они написали, что переговоры об отказе от ядерных технологий не будут продвигаться, потому что «США не готовы принять ожидания Северной Кореи, что эти переговоры станут шагом к подписанию мирного договора» с Южной Кореей. Собеседники телеканала отметили, что если компромисс не будет достигнут, Пхеньян вернется к своей «ядерной и ракетной активности».

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О том, что президент США Дональд Трамп отменил поездку Помпео в КНДР из-за письма, подписанного именем северокорейского генерала Ким Ен Чхоля, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации Белого дома. По словам собеседника издания, это письмо убедило американского лидера и госсекретаря в том, что предстоящая поездка, скорее всего, не увенчается успехом. По данным газеты, письмо генерала было «достаточно воинственным».

Трамп отменил поездку Помпео в пятницу, 24 августа. По словам американского лидера, переговоры о денуклеаризации корейского региона застопорились из-за торгового спора с Китаем. В китайском министерстве иностранных дел заявили, что Пекин не имеет никакого отношения к переговорам о ядерной программе КНДР.

Теги: КНДР , Майк Помпео , Северная Корея
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