WP объяснила отмену поездки Помпео в КНДР «воинственным» письмом

Президент США Дональд Трамп отменил поездку госсекретаря Майка Помпео в КНДР из-за письма высокопоставленного северокорейского генерала. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации Белого дома.

По данным издания, Помпео получил письмо от генерала Ким Ен Чхоля, которое убедило госсекретаря и американского лидера в том, что встреча вряд ли пройдет успешно. Издание отмечает, что письмо было «достаточно воинственным», хотя точное содержание его не приводится.

Ранее президент Дональд Трамп написал в Twitter, что он отменил визит Помпео в Северную Корею. Это стало подтверждением того, что переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова застопорились. Американский лидер заявил, что прогресс в диалоге «несущественный», отметив, что отчасти причиной могут быть действия Китая.

Трамп написал, что визит госсекретаря США в Северную Корею может состояться в ближайшем будущем, но будет зависеть от разрешения торгового спора с Китаем. Однако МИД Китая отверг обвинения США в том, что Пекин виновен в торможении процесса денуклеаризации.

Переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына и Трампа прошли в июне в Сингапуре. В результате страны договорились о совместной работе над денуклеаризацией Корейского полуострова.