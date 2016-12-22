Суд заочно арестовал бывшего гендиректора «Трансаэро»

В Москве суд заочно арестовал бывшего генерального директора авиакомпании «Трансаэро» Александра Бурдина, которого подозревают в невыплате заработной платы сотрудникам в течение двух месяцев и растрате в размере 1,3 млрд руб. Об этом РБК сообщили в СКР.

«Задолженность 6,8 тыс. работников авиакомпании составила не менее 400 млн руб. Александр Бурдин скрылся от правоохранительных органов, в связи с чем был объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении СК.

Бурдин с 2015 по 2017 год возглавлял компанию «Трансаэро», которая в 2015 году перестала выполнять полеты из-за задолженности в размере 250 млрд руб. На этой должности он предлагал возродить деятельность авиаперевозчика, но этого сделать не удалось, так как в 2017 году кредиторы «Трансаэро» проголосовали за банкротство компании.

В сентябре 2017 года Бурдин был назначен генеральным директором «ВИМ-Авиа», однако уже в октябре его сменил Вячеслав Кононенко, потому что Бурдин не приступил к выполнению своих задач по организационным причинам.