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Крах «Трансаэро»: Вторая по величине авиакомпания в России «Трансаэро» столкнулась с трудностями в конце 2014 года
«Трансаэро» подала в суд на помогавшую ей c планом перезапуска McKinsey Авиакомпания требует от бюро, которое в 2015 году помогало ей с разработкой антикризисного плана, 29,5 млн руб. Составленная бизнес-модель не привела тогда к положительным результатам — «Трансаэро» лишили сертификата эксплуатанта 20 фев, 20:57
Суд в Петербурге взыскал с «Трансаэро» 172 млн руб. в пользу «Аэрофлота» 27 ноя 2017, 15:40
Суд признал авиакомпанию «Трансаэро» банкротом 13 сен 2017, 11:58
Кредиторы «Трансаэро» проголосовали за конкурсное производство 06 сен 2017, 20:12
Глава ВТБ исключил возрождение «Трансаэро» как феникса 01 дек 2016, 12:18
Мечта о небе: как «Трансаэро» пытается вернуться на рынок Компания «Трансаэро» может создать нового авиаперевозчика, об этих планах «Ведомостям» рассказал глава компании Александр Бурдин. РБК вспоминает историю банкротства крупнейшей частной авиакомпании России и последовавших за ним попыток восстановить ее деятельность 14 ноя 2016, 16:11
Руководство «Трансаэро» решило создать новую авиакомпанию Руководство «Трансаэро», находящейся в стадии банкротства, предложило создать на ее базе новую авиакомпанию. Но окончательное решение будут принимать кредиторы, предупреждает ее представитель 02 ноя 2016, 16:16
«Трансаэро» обсудит план возобновления деятельности компании Совет директоров авиакомпании «Трансаэро», находящейся в стадии банкротства, 4 ноября рассмотрит вопрос о создании на базе нее новой компании. Но окончательное решение за кредиторами, с которыми эта идея еще не обсуждалась 02 ноя 2016, 10:50
Глава Минтранса допустил создание авиакомпании на базе парка «Трансаэро» На базе части авиапарка «Трансаэро» теоретически возможно создание новой авиакомпании, заявил министр транспорта России. Возродить эту авиакомпанию уже невозможно, подчеркнул он 03 сен 2016, 12:43
Цена акций нелетающей «Трансаэро» взлетела на 80% 30 июн 2016, 14:16
«Трансаэро» подала в суд на своего бывшего генерального директора Авиакомпания «Трансаэро» обратилась с исковым заявлением в суд, ответчиком по которому выступает занимавший пост гендиректора компании осенью 2015 года Дмитрий Сапрыкин. Суть иска пока не раскрывается 18 мая 2016, 12:51
S7 допустила банкротство авиакомпаний из-за роста сборов в аэропортах Совладелица S7 Наталья Филева считает, что авиакомпания понесет большие потери из-за повышения тарифов на услуги московских аэропортов. По ее мнению, в конечном счете расплачиваться придется государству 21 мар 2016, 15:09
«Трансаэро» подала иск о признании незаконными действий Росавиации 29 фев 2016, 16:26
«Аэрофлот» увеличил долю на авиарынке до максимума со времен СССР Доля группы «Аэрофлот» на российском рынке авиаперевозок в январе увеличилась до 54%. Это стало максимальной долей с советских времен, когда компания была единственным гражданским перевозчиком в стране, отмечает эксперт 25 фев 2016, 17:07
Акции «Трансаэро» выросли почти на 60% Стоимость акций «Трансаэро» выросла почти на 60% по итогам торгов 18 января. Эксперт допустил, что причиной роста стало стремление одного из банков разогнать стоимость бумаг для более высокой оценки стоимости их залога 18 янв 2016, 22:12
«Аэрофлот» откажется от выплаты дивидендов из-за «Трансаэро» «Аэрофлот» ожидает убыток по итогам 2015 года, заявил глава совета директоров компании Кирилл Андросов. Из-за этого у авиакомпании не будет возможности для выплаты дивидендов  14 янв 2016, 14:56
«Аэрофлот» получит 34 самолета «Трансаэро» 12 янв 2016, 16:30
Сбербанк нашел у «Трансаэро» новые крупные долги и неисправные самолеты Герман Греф заявил о недостоверности отчетности «Трансаэро». Глава Сбербанка также посетовал, что компания плохо заботилась о переданных ей в лизинг самолетах 25 дек 2015, 08:53
Летайте самолетами «Аэрофлота»: к чему приведет появление монополиста Уход с рынка второй по размеру авиакомпании — «Трансаэро» сделал «Аэрофлот» доминирующим игроком с долей больше 50% рынка. Это скажется на ценах: полеты за рубеж в 2016 году в среднем подорожают на 20%, по России — на 10% 24 дек 2015, 23:54
«Трансаэро» оспорила отзыв Росавиацией сертификата эксплуатанта 24 дек 2015, 08:36
«Трансаэро» подала в суд на Росавиацию 17 дек 2015, 19:24
Суд запустил процедуру банкротства «Трансаэро» Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве «Трансаэро», приостановившего свою деятельность из-за долгов. В авиакомпании введена процедура наблюдения 16 дек 2015, 11:28
«Аэрофлот» вернул пассажирам «Трансаэро» 113,6 млн руб. 15 дек 2015, 19:44
«Аэрофлот» отсудил у «Трансаэро» 5,3 млрд руб. Арбитражный суд Москвы взыскал с «Трансаэро» 5,3 млрд руб., которые компания была должна «Аэрофлоту» по договору найма. На прошлой неделе сообщалось о встречном иске «Трансаэро» к «Аэрофлоту» на 5,8 млрд руб. 07 дек 2015, 13:08
ФАС заинтересовалась ценами «Аэрофлота» после ухода «Трансаэро» Федеральную антимонопольную службу не устраивают цены на билеты «Аэрофлота» после ухода с рынка «Трансаэро», заявил журналистам руководитель ведомства Игорь Артемьев 01 дек 2015, 18:12
Онлайн-агентства прекратят возвращать деньги за билеты «Трансаэро» С 1 декабря средства за билеты «Трансаэро» можно будет вернуть только в самой компании. Раньше возврат средств осуществлялся по месту покупки — на сайте авиакомпании, у агентов и турфирм 30 ноя 2015, 20:49
«Трансаэро» предъявило «Аэрофлоту» встречный иск на 5,8 млрд руб. 30 ноя 2015, 12:02
Цены на авиабилеты на Дальнем Востоке выросли из-за ухода «Трансаэро» 30 ноя 2015, 04:09
Активов «Трансаэро» хватит только на выплаты сотрудникам и налоги 26 ноя 2015, 18:55
Экс-глава «Трансаэро» создаст вторую по величине авиакомпанию в России Бывший замгендиректора «Аэрофлота» Дмитрий Сапрыкин, который с 7 сентября занимал пост гендиректора «Трансаэро», возглавил авиакомпанию «Россия». На ее основе планируется создать вторую по числу пассажиров авиакомпанию 20 ноя 2015, 13:29
Акции «Трансаэро» взлетели более чем на 45% Акции «Трансаэро» на Московской бирже резко взлетели в цене. Стоимость бумаг проблемного перевозчика утром подскочила более чем на 45%. Эксперты указали, что взрывной рост акций произошел в отсутствие значимых новостей 12 ноя 2015, 11:42
Генпрокуратуру попросили проверить главу МАКа на конфликт интересов Главу Генпрокуратуры попросили проверить действия главы МАКа Татьяны Анодиной на наличие конфликта интересов. Юрию Чайке предстоит выяснить, не принимала ли она решений в пользу «Трансаэро», которой владел ее сын 12 ноя 2015, 03:17
ВТБ вступил в дело о банкротстве «Трансаэро» 06 ноя 2015, 19:51
Основатель «Трансаэро» опровергла сообщения об отъезде из России Бывший генеральный директор авиакомпании «Трансаэро» Ольга Плешакова опровергла сообщения о том, что они с мужем покинули Россию и обосновались во Франции 06 ноя 2015, 00:52
Forbes узнал об отъезде из России создателей «Трансаэро» Пожелавшие остаться анонимными источники издания Forbes.ru рассказали, что основатели попавшей в тяжелое финансовое положение авиакомпании «Трансаэро» Александр и Ольга Плешаковы покинули Россию 05 ноя 2015, 23:26
СМИ сообщили об увольнении гендиректора «Трансаэро» 05 ноя 2015, 21:01
Авен заявил о целесообразности поиска альтернатив банкротству «Трансаэро» 04 ноя 2015, 08:53
S7 рассказала об условиях возвращения к сделке по покупке «Трансаэро» Акционеры S7 готовы вернуться к сделке по покупке «Трансаэро», в случае если ее акционер Александр Плешаков соберет контрольный пакет акций, заявил РБК представитель S7. Накануне компания заявила о выходе из сделки 03 ноя 2015, 20:57
В S7 ответили на обвинение Плешакова в нарушении договора по «Трансаэро» В авиакомпании S7 объяснили, почему вышли из сделки по покупке «Трансаэро» раньше положенного срока. Компания Владислава Филева не хотела «вводить никого в заблуждение и давать надежды сотрудникам «Трансаэро» 03 ноя 2015, 14:46
«Трансаэро» связала отказ Филева от сделки со встречей с «Аэрофлотом» Нынешний владелец контрольного пакета акций «Трансаэро» Александр Плешаков сообщил, что совладелец S7 Владислав Филев отказался от сделки после встречи с руководством «Аэрофлота» 03 ноя 2015, 11:48
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