В S7 ответили на обвинение Плешакова в нарушении договора по «Трансаэро»

В авиакомпании S7 объяснили, почему вышли из сделки по покупке «Трансаэро» раньше положенного срока. Компания Владислава Филева не хотела «вводить никого в заблуждение и давать надежды сотрудникам «Трансаэро»