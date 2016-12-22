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АвтоВАЗ раскрыл цены на новую Lada Granta
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АвтоВАЗ раскрыл цены на новую Lada Granta
Бизнес, 11:05
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АвтоВАЗ раскрыл цены на новую Lada Granta

Обновленный седан Lada Granta поступит в продажу с 1 сентября, цена будет начинаться от 419,9 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу компании Яна Птачека.

Модельная линейка обновленной Granta состоит из седана, лифтбэка, хэтчбека и универсала. Стоимость автомобиля в кузове хэтчбек и лифтбэк будет начинаться от 437 тыс. руб., в кузове универсал — от 447 тыс. руб. Автомобиль доступен в восьми цветах.

АвтоВАЗ отчитался о росте продаж на 20% с начала года
Бизнес

В августе «Автостат» сообщал, что Lada Vesta в первой половине 2018 года стала самым продаваемым российским автомобилем — за шесть месяцев было продано почти 50 тыс. машин. Второе место по продажам заняла Lada Granta (45,7 тыс. автомобилей), тройку замыкает Lada Largus (почти 21 тыс. автомобилей). При этом в июле, по данным Ассоциации европейского бизнеса, рост российского авторынка замедлился до 10,8% по сравнению с маем (18%).

Теги: Lada Granta , продажи автомобилей , АвтоВАЗ
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