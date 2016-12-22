АвтоВАЗ отчитался о росте продаж на 20% с начала года

За первые семь месяцев 2018 года в России было продано более 199 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 19,5% выше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПАО «АвтоВАЗ».
В июле 2018 года рост составил 10,9% (более 29 тыс. автомобилей). По данным автопроизводителя, самой популярной маркой на прошедший месяц стала Lada Vesta (продано — почти 9 тыс. штук; рост продаж — 38,5%). На втором месте оказалось семейство Lada Granta (7,5 тыс. автомобилей).
В конце июля стало известно, что по результатам месяца модели Lada Vesta и Lada Granta заняли 56-е и 65-е места соответственно в первой сотне самых продаваемых автомобилей Европы. В июне АвтоВАЗ впервые с 2012 года получил чистую прибыль (в размере 609 млн руб.), а выручка компании увеличилась на 31,5%, до 134,7 млрд руб.