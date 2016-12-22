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Lada Vesta стала самым продаваемым отечественным автомобилем
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Lada Vesta стала самым продаваемым отечественным автомобилем
Общество, 15:31
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Lada Vesta стала самым продаваемым отечественным автомобилем

В первой половине 2018 года Lada Vesta стала самым продаваемым отечественным автомобилем. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».

За шесть месяцев было продано 49 635 автомобилей Lada Vesta, что на 43% больше, чем в прошлом году. На втором месте оказалась Lada Granta​ (продано 45 672 автомобиля, на 8,8% больше, чем в прошлом году).​ Третью строчку рейтинга занял универсал Lada Largus (продано 20 989​ автомобилей, рост на 53,3%).

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Четвертое и пятое места заняли Lada XRAY (+6,1%) и Lada 4x4​ (+18%). В десятку самых продаваемых автомобилей также вошли Lada Kalina​ (-4,3%) ​, УАЗ «Патриот» (-2,8%), Lada Priora (-4,5%), УАЗ «Пикап» (+42,9%) и УАЗ «Хантер» (-8%).

Ранее Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщила, что в июне 2018 года было продано на 10,8% больше новых легковых и коммерческих автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. При этом темпы продаж оказались ниже, чем в мае. В тройку лидеров вошли ​Lada (рост 15%), Kia (19%), Hyundai (12%).

Теги: LADA Vesta , авторынок
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