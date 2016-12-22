Министр экологии Франции объявил об отставке

Министр экологии Франции Николя Юло заявил, что уходит в отставку. Об этом он сообщил в эфире радиостанции France Inter.

Как отмечает France 24, такое решение он принял из-за недовольства предпринятых действий правительства по вопросам климата, защите биоразнообразия и решению других экологических угроз. По словам Юло, у него «накопилось разочарование».

Министр экологии отметил, что такое решение он принял в течение лета, и назвал его «болезненным». Юло отметил, что решение об отставке он принял сам, и никому не сообщал о нем, в том числе своей семье. Также он добавил, что пока не сообщил о своем решении ни президенту Франции Эмманюэлю Макрону, ни премьер-министру Эдуару Филиппу.

Телеканал BFM отмечает, что заявление Юло последовало после встречи Макрона с представителями Национальной федерации охотников, в ходе которой президент пообещал снизить стоимость лицензии на охоту.