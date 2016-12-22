Глава МИД Австралии объявила об уходе в отставку

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп объявила, что покидает свой пост. Об этом она написала в своем Twitter.
«Сегодня я сообщила премьер-министру [Скотту Моррисону], что ухожу с занимаемого мною поста министра иностранных дел. Это была большая честь для меня», — указывается в сообщении.
Джули Бишоп в 2003-2006 годах работала министром по вопросам заботы о пожилых людях, а в 2006-2007 годах занимала кресло министра образования, науки и подготовки кадров. В сентябре 2013 года возглавила австралийский МИД, став первой женщиной на этом посту. Бишоп также является замруководителя Либеральной партии Австралии.
24 августа прошли выборы нового лидера Либеральной партии и нового премьер-министра. В число кандидатов, помимо Бишоп, вошли Моррисон, бывший казначеем правительства, а также глава МВД Питер Даттон. Бишоп выбыла в первом туре, победил Моррисон, набрав 45 голосов против 40 у Даттона.