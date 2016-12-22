Лидер Афганистана не принял отставки министров внутренних дел и обороны

Президент Афганистана Ашраф Гани отказался принять отставку министра внутренних дел, министра обороны и главы Национального директората безопасности. Об этом сообщает Pajhwok Afghan News.
Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве, министр обороны Тарик Шах Бахрами, министр внутренних дел Ваис Ахмад Бармак и глава директората безопасности Масум Станекзай подали заявления об отставке в субботу, после того, как в отставку ушел советник президента по национальной безопасности из-за разногласий с политическим курсом.
Пресс-секретарь правительства Харун Чакансури в заявлении отметил, что президент Афганистана попросил глав трех ведомств продолжать выполнять свои служебные обязанности и «работать над усовершенствованием системы безопасности».
Телеканал ATN News со ссылкой на заявление властей передал, что на пост советника по нацбезопасности назначили Хамдуллу Мохиба, который до этого времени был послом Афганистана в США.