Путин подписал закон о замене военных кафедр в вузах учебными центрами

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому военные кафедры в гражданских вузах заменяются специальными военными учебными центрами (ВУЦ). Текст закона опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, годный к военной службе студент до 24 лет имеет право заключить с Минобороны договор на обучение в ВУЦ при вузе для прохождения военной службы по контракту. При этом обучающийся в центре юноша будет получать выплачиваемую из федерального бюджета дополнительную стипендию, размер которой будет зависеть от его успеваемости по военной программе.

После получения высшего образования студент, заключивший договор, «обязан заключить контракт о прохождении военной службы» с Минобороны или другим федеральным органом исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба.​ При этом ему будет присвоено звание офицера.

Если выпускник откажется заключить контракт, он должен будет возместить затраченные на его подготовку в ВУЦ бюджетные средства. Помимо этого, он будет подлежать призыву на военную службу. Возмещать средства также предстоит в случае отчисления из военного центра за нарушение устава или правил внутреннего распорядка.

Россияне в возрасте до 30 лет, проходящие очную форму обучения в вузах, годные к службе либо годные с незначительными ограничениями по состоянию здоровья, также могут заключить контракт на обучение в центре. Они могут заниматься по программе военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин запаса, а также солдат и матросов запаса.

Обучающиеся в ВУЦ будут проходить учебные сборы, которые приравниваются к военным сборам.

Минобороны внесло в Госдуму законопроект о замене военных кафедр на учебные центры в начале июня, чтобы «повысить эффективность» управления процессом обучения студентов. Госдума приняла соответствующий закон 26 июля.