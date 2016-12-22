Франция подготовит меры в случае неудачи переговоров об условиях Brexit

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп поручил правительству подготовить чрезвычайные меры. Они будут приняты в случае неудачи переговоров Евросоюза с Великобританией об условиях Brexit, сообщает Le Figaro.

Премьер-министр встретился с членами правительства в понедельник, 27 августа. Во время переговоров они подвели итоги подготовки Франции к последствиям выхода Великобритании из Евросоюза. Это произойдет 30 марта 2019 года.

На совещании министры решили, что правительство в ближайшее время представит законопроект, который расширит его возможности и позволит принимать чрезвычайные меры.

Законопроект будет рассмотрен в парламенте Франции. Он будет касаться, например, облегчения пребывания британских граждан, уже находящихся на территории Франции, а также обеспечения максимально возможной гибкости пограничного контроля.

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза прошел в июне 2016 года. В результате в его поддержку высказались 51,9% проголосовавших — 17,4 млн человек.

В июле 2018 года министр по вопросам Brexit Доминик Рааб заявил, что если Великобритания не сможет договорится о формате нового торгового соглашения, то Лондон может отказаться от выплаты компенсации Евросоюзу. Ее размер составляет £39 млрд (более $50 млрд). Впоследствии премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что сама возглавит переговоры о Brexit.