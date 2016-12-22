Глава МИД Австрии упала в обморок на Европейском форуме

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль почувствовала «приступ слабости» во время Европейского форума в городе Альпбах, пишет Kronen Zeitung.

По словам представителя министерства Томаса Шнелля, министр почувствовала слабость во время беседы на полях форума, который проходил 26 августа. Очевидцы сообщили, что Кнайсль упала в обморок. Позднее представитель МИД рассказал, что министр «отдыхает в своем номере отеля и уже восстанавливается».

18 августа состоялась свадьба Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. Торжество в качестве гостя посетил президент России Владимир Путин. Он подарил молодоженам тульский самовар, старинную масловыжималку и картину. Также на свадьбе австрийского министра выступил Кубанский казачий хор. Президент России станцевал с Кнайсль и произнес тост на немецком языке.

Впоследствии Кнайсль рассказала, что «абсолютно спонтанно» пригласила Путина на свадьбу в ходе его визита в Вену. Как призналась министр, она «совсем не ожидала», что российский президент согласится присутствовать на торжестве.